Особняк Бахрушина в Москве открыли после реставрации

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, министр культуры РФ Ольга Любимова и ее первый заместитель Сергей Обрывалин осмотрели после реставрационных работ особняк Бахрушина в Москве, в котором размещается российская Генпрокуратура.

Краснову, Любимовой и Обрывалину представили результаты комплексной реставрации особняка, которую с 2019 по 2022 годы провело Министерство культуры. Они осмотрели залы проведения торжественных обедов, каминный зал, зал для проведения встреч и кабинет.

В ходе работ были отреставрированы кровля, фасады, интерьеры, лепной декор, мраморная лестница, исторический камин, скульптуры, карнизы, оконные и дверные заполнения. Воссозданы стеклянный купол над центральной лестницей и паркет. Генпрокурор и министр культуры обратили внимание на то, что подрядчику удалось сохранить уникальные элементы памятника, очистить и отреставрировать их, а недостающие фрагменты воссоздать по оригинальным образцам.

Также были заменены инженерные коммуникации, благоустроена прилегающая территория, всë приспособлено для комфортного современного использования здания. Примечательно, что реставрационные работы завершились в юбилейный для Генеральной прокуратуры год, когда надзорный орган отмечает 300-летие.

Краснов сообщил, что в отреставрированном здании будут принимать иностранные делегации.

«Это здание будет и дальше пропитываться духом закона. Мы постараемся сохранить это здание в нынешнем виде на долгие годы», — сказал он.

«Хочется, чтобы эти стены вдохновляли вас и ваших коллег и во время работы и деловых встреч, и в минуты отдыха, совместного теплого времяпрепровождения после принятия важных решений», — обратилась к генпрокурору Любимова.

Особняк Бахрушина площадью 1,2 тыс. кв. м является уникальным объектом культурного наследия федерального значения и расположен в исторической части Москвы в Замоскворечье. Владение было построено в начале XIX века и представляло собой трехэтажное жилое каменное здание с пристройкой. До 1895 года оно принадлежало ряду московских купцов, почетных граждан города и неоднократно перестраивалось.

В 1895-м владение приобрел предприниматель и меценат Константин Бахрушин, который решил провести его полное переустройство в стиле эклектики. Для этого был приглашен известный архитектор Карл Гиппиус, по проекту которого особняк был капитально отремонтирован, приобретя особую архитектурную ценность благодаря решению фасада с использованием ренессансных и барочных элементов. С 1933 года здание используется в административных целях.