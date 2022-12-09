Рябков допустил снижение уровня дипотношений США и РФ

Вашингтон может понизить уровень дипотношений с Москвой и выслать больше российских дипломатов. Об этом 9 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Нельзя исключать, что американцы рискнут понизить уровень дипломатического присутствия или осуществить новые массовые высылки [дипломатов]. Однако чувство самосохранения, как нам кажется, должно все-таки присутствовать. Поэтому есть основания надеяться, что до этого дело не дойдет», — сказал он на дискуссии международного клуба «Валдай».

В ходе своего выступления замглавы МИД РФ также заявил, что преднамеренное ухудшение отношений с США не является выбором РФ, однако страна намерена действовать по принципу «око за око», отмечает «Газета.Ru».

Ранее в этот день представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку из США Бриттни Грайнер не означает улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Он отметил, что двусторонние отношения продолжают оставаться в «печальном состоянии».

До этого, 29 ноября, официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на «высочайший уровень токсичности и враждебности» со стороны США на всех направлениях. По ее словам, в рамках тотальной гибридной войны все действия Вашингтона по отношению к Москве подчинены стремлению навредить России.

9 ноября зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал случаи запрета на въезд в Вашингтон российским дипломатам беспрецедентным давлением со стороны США. Он подчеркнул, что это не отвечает никаким договорам, соглашениям.

12 мая посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в статье «Россию нельзя отменить», опубликованной изданием Newsweek, написал, что США захлестнула волна русофобии. По мнению дипломата, ненависть раздувают американские СМИ с подачи правящих кругов.

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.