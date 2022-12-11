Облако вирусов

Сейчас мы видим подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, в том числе гриппом. Эпидемический порог превышен более чем на 20%. Однако такая картина наблюдается ежегодно. И до пандемии волнообразное течение ОРВИ хорошо известно эпидемиологам: мы видим то подъемы, то спады.

Вспышки «сезонных простуд» вызывают более чем двести типов вирусов. Это может быть не только грипп, но и парагрипп, риновирус, метапневмовирус, аденовирусы и др. Но на особом месте все-таки стоит грипп. К нему приковано внимание ведущих специалистов всего мира, потому что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает развитие пандемии гриппа. И кроме вакцинации никакой другой защиты нет.

В период пандемии коронавирусной инфекции отношение к росту заболеваемости ОРВИ иное, чем до нее. По мере ослабления коронавируса традиционные вирусные инфекции начинают синергировать, объединяться, усиливать действие друг друга. И надо сказать, что мы действительно заражаемся облаком вирусов, а не одним каким-то вирусом. Больше всего, конечно, беспокоит, что «объединить усилия» могут именно грипп и коронавирус, так как именно они оказались на сегодняшний момент наиболее опасными для человека. Заболевания, вызванные ими, могут протекать довольно тяжело и иметь нежелательные последствия.

Однако человеческий организм постоянно встречается с вирусами, и у нас есть защита от них — это врожденный и приобретенный иммунитет, который защищает нас в течение всей жизни. Вирусу не так-то просто проникнуть внутрь клетки, передать свой генетический материал. Срабатывает так называемый эффект интерференции, когда один вид вирусов блокирует репродукцию другого. Это очень хорошо известно науке. Например, мы видим, что, когда повышается заболеваемость гриппом, снижается заболеваемость парагриппом. Или, наоборот, когда мы увидели, как повышалась заболеваемость новым коронавирусом, снизилось влияние других вирусов.

Надо понимать, что у людей с ослабленным иммунитетом, у пациентов с различными иммунодефицитами, у больных с хроническими заболеваниями, особенно легких, и у детей с несовершенной иммунной системой возможно нетипичное течение инфекции, вызванное как раз взаимодействием нескольких вирусов одновременно. Поэтому и появился термин «тридемия».

В инфектологии это явление давно известно под названием «коинфекция» — параллельное заражение разными видами вирусов. У ослабленных людей такое состояние может утяжелять течение инфекции, вплоть до летального исхода. Именно поэтому еще раз возвращаемся к вопросу вакцинации, ведь только вакцина может дать защиту от разных видов вирусов, чтобы не развивалась вот такая тридемия или коинфекция.

Особо опасной бывает суперинфекция, когда на одну инфекцию позже накладывается другая. И она может быть не только вирусной, но и бактериальной. Суперинфекция еще больше утяжеляет течение болезни, повышает риск осложнений и даже приводит к инвалидизации.

Поэтому стоит обратить особое внимание на людей с хроническими заболеваниями — их обострение может привести как раз к появлению так называемой суперинфекции. Иногда при появлении суперинфекции приходится назначать препараты, действующие на различные формы патогенов, как противовирусные, так и антибактериальные. Но это делает исключительно врач, и чаще всего это происходит уже в условиях стационара.

Особо важно предотвратить заражение людей из групп риска. Это дети, люди с иммунодефицитами, с хроническими заболеваниями, пожилые, те, кто на работе контактирует с большим количеством людей, — педагоги, медработники.

Повторюсь, вакцинация играет очень важную роль в профилактике не только заболеваний, но и тяжелого течения, осложнений. Но не от всех инфекций есть вакцины, поэтому важна так называемая неспецифическая профилактика. Стоит избегать контактов с людьми, у которых симптомы ОРВИ, гриппа. Не следует выходить на работу, если заметили признаки заболевания. Коллегам, ученикам, которые не чувствуют себя полностью здоровыми, тоже стоит донести тот факт, что нужно не геройствовать, заражая других, а лучше поработать из дома или взять больничный.

Важно соблюдать дистанцию, если это возможно. В транспорте лучше не касаться рта и носа руками, а выйдя из него, обработать руки влажной дезинфицирующей салфеткой. Нужно часто мыть руки с мылом. Лучше избегать мест большого скопления людей.

Конечно, сейчас начнется сезон покупки подарков, посещения различных магазинов и так далее. Но если вы не привиты, не уверены в своем иммунитете, лучше этот процесс по возможности минимизировать. А дома надо чаще проводить влажную уборку, обработку экранов, ручек, особенно входных дверей, проветривать помещение. И в целом вести здоровый образ жизни: спать достаточное количество часов, заниматься зарядкой, есть здоровую сезонную пищу.

Автор — заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России

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