Школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем под Новгородом

Школьный автобус и легковой автомобиль столкнулись в Старорусском районе Новгородской области. Два человека погибли, сообщили в пятницу, 9 декабря, в пресс-службе УГИБДД по Новгородской области.

«В результате ДТП водитель и пассажир, молодой человек, погибли на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Там уточнили, что авария произошла в эту пятницу около 15:00 мск на автодороге Старая Русса – Демянск – Сольцы вблизи деревни Великое Село Старорусского района. Водитель автомобиля Chevrolet Aveo, совершавший обгон на извилистом участке дороги, выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ.

В пресс-службе добавили, что автобус выполнял рейс по маршруту Залучье – Коровитчино – Черенчицы – Новоселье – Шелгуново. В момент ДТП в салоне находились 20 человек: водитель, двое сопровождающих и 17 детей. Никто из школьников не пострадал.

На месте ДТП работает МЧС и следственно-оперативная группа.

Ранее в этот день ДТП с участием троллейбуса, автомобиля и автобуса произошло в Санкт-Петербурге. Пострадали восемь человек, включая водителя и кондуктора троллейбуса. В автобусе на момент аварии пассажиров не было.