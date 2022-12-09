Россиянка арестована в ФРГ по подозрению в подготовке госпереворота
Генпрокуратура Германии выдала ордера на арест 23 подозреваемых в подготовке государственного переворота, среди арестованных — россиянка Виталия Б. Об этом 9 декабря говорится в сообщении на сайте ведомства.
Другие подробности касательно дальнейшей судьбы гражданки России не приводятся.
Всего выданы ордера на арест 23 подозреваемых. Все фигуранты арестованы 7 декабря.
Кроме того, в Италии и Австрии арестованы два гражданина ФРГ, начат процесс их передачи Германии.
7 декабря полиция Германии провела одну из крупнейших для страны операций. Правые экстремисты планировали штурм бундестага с целью государственного переворота. Уточнялось, что 3 тыс. полицейских обыскали более 130 домов и квартир по всей стране.
Отмечалось, что среди задержанных есть гражданка РФ. Представитель посольства РФ в Берлине подчеркнул, что дипмиссия не получала уведомлений о задержании россиянки.
По данным СМИ ФРГ, многие из задержанных прошли службу в бундесвере. Всего в заговоре подозревают более 50 человек. Подозреваемые вербовали в свои ряды сторонников, прежде всего в Вооруженных силах ФРГ и полиции.
По данным агентства Reuters, участники ячейки рассчитывали передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс, правившего небольшим государством в Восточной Германии до 1918 года. Прадед 71-летнего Генриха XIII был последним правителем княжества.