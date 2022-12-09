Польским наемникам, вступившим в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) без специального разрешения, грозит лишение свободы на родине. Об этом 8 декабря пишет Rzeczpospolita.

Издание указывает, что к ноябрю Минобороны Польши получило всего 34 заявки на службу в иностранной армии. Более того, власти одобрили только две из них, еще 14 разрешений за последнее время выдали национальные МВД и администрация.

Однако только за последние дни на Украине погибли как минимум трое польских наемников, которые, как утверждается в статье, воевали без разрешения.

Отмечается, что польские законы предусматривают лишение свободы сроком до пяти лет за службу в армии другого государства без разрешения Варшавы.

В конце ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что польские наемники, воюющие на стороне Украины, несут большие потери в районе городов Кременная, Лисичанск, Сватово и на других участках фронта.

Также в конце ноября СМИ сообщали, что в польском городе Ольштын организуют кладбище для захоронения погибших на Украине наемников, которое будет устроено по так называемому американскому типу, когда на зеленом газоне устанавливают одинаковые надгробья.

Командир подразделения спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов 26 ноября сообщил, что подразделения ВСУ под населенными пунктами Сватово и Кременная в ЛНР почти полностью состоят из иностранных наемников. По его словам, большинство из них — поляки, выдающие себя за добровольцев, но на деле являющиеся кадровыми военными Вооруженных сил Польши.

В начале ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников. Военные захватили оружие иностранного производства в качестве трофеев.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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