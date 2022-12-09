Лукашенко счел неприемлемыми условия Киева по переговорам с Москвой

Предварительное условие президента Украины Владимира Зеленского по началу переговоров с Россией неприемлемо для Москвы. Об этом 9 декабря заявил журналистам белорусский лидер Александр Лукашенко на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

По его мнению, если Киев будет требовать от России уйти с территорий Херсона, Запорожья, Луганска, Донецка, это значит, что переговоров не будет.

«Это предварительное условие, которое неприемлемо для России. На данном этапе, мне кажется, Россия вообще может не принять эти условия: уходите с Запорожья, Херсона и так далее», — цитирует Лукашенко агентство «БелТА».

Как он добавил, такие требования России выставлять нельзя «по многим причинам».

«Если хотите мира — надо сесть за стол переговоров и там, в тишине, спокойствии обсуждать все вопросы: кто что должен освободить — или Россия, или Украина», — продолжил политик.

Если нет подобных шагов, то это означает нежелание вести переговоры, заключил Лукашенко.

Ранее, 6 декабря, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине для устранения причин, вынудивших Москву начать специальную военную операцию.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условием начала переговоров с Украиной является достижение целей российской спецоперации. При этом он отметил, что Россия в настоящий момент не видит перспектив переговоров.

В начале ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва ждет от Киева инициативы по возобновлению переговорного процесса, но уже с учетом новых территориальных реалий. Россия исходит из своих интересов, добавила дипломат.

31 октября президент России Владимир Путин заявил, что позиция России по переговорам с Украиной не подлежит сомнениям и изменениям. Российский лидер пояснил, что для результата нужно сесть за стол переговоров. Однако, по его словам, киевские власти на данный момент не имеют желания говорить с Москвой

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с президентом РФ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается.