Пенсионерки в Одессе попытались перекрыть дорогу из-за отключений света

Несколько пенсионерок вышли на акцию протеста против отключений света в Одессе и попытались перекрыть движение, сообщает украинское издание Klymenko Time.

«Несколько пенсионерок в Одессе с плакатом «4 дня без света» пытаются перекрыть улицу Богдана Хмельницкого», — указано в сообщении в Telegram-канале.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как несколько пожилых женщин, стоя на пешеходном переходе, не пропускают машины. У одной из женщин в руках плакат. На другой видеозаписи можно заметить, что к пенсионеркам присоединились новые протестующие.

Накануне жители Одессы также перекрывали движение машин в знак протеста против отключения света. Отмечается, что электричества в домах протестующих нет уже пять суток.

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