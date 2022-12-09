Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ указала США на необходимость возврата визового обслуживания россиян
Экономика
Рябков заявил о намерениях США спровоцировать дефолт в России
Экономика
Цена нефти марки Urals упала до $43,72 за баррель
Мир
Лукашенко счел неприемлемыми условия Киева по переговорам с Москвой
Мир
Польским наемникам в ВСУ на родине грозит тюрьма за службу без разрешения
Мир
Пенсионерки в Одессе попытались перекрыть дорогу из-за отключений света
Культура
Кристен Стюарт возглавит жюри Берлинского кинофестиваля
Мир
Россиянка арестована в ФРГ по подозрению в подготовке госпереворота
Мир
На границе Молдавии и Украины не работают 6 КПП из-за сбоев в электроснабжении
Происшествия
В Петербурге 8 человек пострадали в ДТП с автомобилем, троллейбусом и автобусом
Мир
Бэнкси присвоили звание почетного гражданина Ирпеня в Киевской области
Экономика
В Минэнерго заявили о подготовке указа президента об ответе РФ на потолок цен

Аналитики спрогнозировали удвоение доли долгосрочных вкладов

0
Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совокупная доля долгосрочных вкладов (от 1 года) в Почта Банке превысила 30%, сообщили «Известиям» в финансовой организации. В связи с этим аналитики банка предполагают, что в I квартале 2023 года этот показатель на рынке может вырасти вдвое.

«В ноябре общий объем вкладов сроком на 1 год в Почта Банке вырос практически в 3 раза, а на 1,5 года — вдвое. Переток средств происходил за счет более коротких вкладов. Спрос на долгосрочные вклады продолжает набирать обороты: в нашем портфеле их доля уже превысила 30%, а в первом квартале 2023 года этот показатель на рынке может приблизиться к 60%», — отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

Как отметили в кредитном учреждении, рост спроса на долгосрочные вклады обусловлен повышением банками ставок по ним и запуском предновогодних промоакций, а также желанием клиентов зафиксировать высокую доходность на более длительный период в текущих условиях.

Как следует из собранных аналитиками банка данных, чаще всего вклады на 18 месяцев оформляют клиенты старшего возраста (от 60 лет) и преимущественно женщины (55% вкладчиков). Более 17% составляют вкладчики от 50 до 60 лет, чуть реже депозиты оформляют клиенты в возрасте от 40 до 50 лет — 8,5%, от 30 до 40 лет — 4%. Реже всего долгосрочными депозитами интересуется молодежь до 30 лет (0,5%).

При этом средняя сумма «длинных» вкладов у мужчин больше, чем у женщин: в группах от 40 лет — в среднем на 30%, среди молодежи до 30 лет — вдвое. Обратная картина наблюдается по вкладам клиентов от 30 до 40 лет: там средняя сумма вклада женщин от 30-40 лет практически вдвое превышает сумму депозита мужчин. «По нашим наблюдениям, для женщин в целом более характерна сберегательная модель поведения, и они быстрее реагируют на изменение ситуации на рынке и условий по вкладам», — добавил Чаусов.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022