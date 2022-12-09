Аналитики спрогнозировали удвоение доли долгосрочных вкладов

Совокупная доля долгосрочных вкладов (от 1 года) в Почта Банке превысила 30%, сообщили «Известиям» в финансовой организации. В связи с этим аналитики банка предполагают, что в I квартале 2023 года этот показатель на рынке может вырасти вдвое.

«В ноябре общий объем вкладов сроком на 1 год в Почта Банке вырос практически в 3 раза, а на 1,5 года — вдвое. Переток средств происходил за счет более коротких вкладов. Спрос на долгосрочные вклады продолжает набирать обороты: в нашем портфеле их доля уже превысила 30%, а в первом квартале 2023 года этот показатель на рынке может приблизиться к 60%», — отметил руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов Почта Банка Геннадий Чаусов.

Как отметили в кредитном учреждении, рост спроса на долгосрочные вклады обусловлен повышением банками ставок по ним и запуском предновогодних промоакций, а также желанием клиентов зафиксировать высокую доходность на более длительный период в текущих условиях.

Как следует из собранных аналитиками банка данных, чаще всего вклады на 18 месяцев оформляют клиенты старшего возраста (от 60 лет) и преимущественно женщины (55% вкладчиков). Более 17% составляют вкладчики от 50 до 60 лет, чуть реже депозиты оформляют клиенты в возрасте от 40 до 50 лет — 8,5%, от 30 до 40 лет — 4%. Реже всего долгосрочными депозитами интересуется молодежь до 30 лет (0,5%).

При этом средняя сумма «длинных» вкладов у мужчин больше, чем у женщин: в группах от 40 лет — в среднем на 30%, среди молодежи до 30 лет — вдвое. Обратная картина наблюдается по вкладам клиентов от 30 до 40 лет: там средняя сумма вклада женщин от 30-40 лет практически вдвое превышает сумму депозита мужчин. «По нашим наблюдениям, для женщин в целом более характерна сберегательная модель поведения, и они быстрее реагируют на изменение ситуации на рынке и условий по вкладам», — добавил Чаусов.