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В МИДе уточнили подробности встречи России и США в Стамбуле

Замглавы МИД Рябков: в Стамбуле проходит встреча России и США по вопросам работы посольств
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Встреча, касающаяся работы посольств России и США, проходит на уровне директоров профильных департаментов двух стран в Стамбуле. Это подтвердил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в пятницу, 9 декабря.

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Он уточнил, что обсуждается функционирование диппредставительств.

«Сегодня в Стамбуле проводится встреча на уровне директоров профильных департаментов. Это периодически проводящиеся мероприятия для обсуждения так называемых «раздражителей» в двухсторонних отношениях», — пояснил Рябков на площадке международного дискуссионного клуба «Валдай».

Как отметил дипломат, отсылка к «раздражителям» означает, что на встрече обсуждается техника работы посольств России в США и США в России. Контакты с Соединенными Штатами на эту тему были возобновлены после некоторой паузы, указал Рябков.

При этом он добавил, что сегодняшняя встреча в Стамбуле еще не является политическим сигналом о возобновлении диалога с Вашингтоном по крупным вопросам.

Ранее в пятницу источник сообщил, что в Турции началась встреча российской и американской сторон для того, чтобы обсудить «вопросы-раздражители». Отмечалось, что к ним относятся визовые проблемы, это размены дипломатического состава на состав дипломатов на заезд в посольства. Также источник отметил, что американцы со своей стороны не хотят обсуждать никакие смысловые вопросы, кроме двусторонней консультативной комиссии и этих «раздражители».

Тогда же Рябков заявил, что задействование США всего доступного арсенала средств в борьбе против России останется в перспективе константой американской политики. Общеизвестно, что Россия доктринально объявлена врагом и противником, отметил замглавы МИД РФ.

До этого, 8 декабря, дипломат отмечал, что в России не хотели бы и не заинтересованы в том, чтобы в контактах Москвы и Вашингтона дело дошло до разрыва дипломатических отношений.

Ранее, 1 декабря, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны НАТО вернулись к приоритетам холодной войны. По словам министра иностранных дел, сейчас НАТО по-прежнему хочет держать русских вне Европы, а США в свою очередь уже поработили всю Европу и держат под контролем не только жителей Германии, но и весь Европейский союз.

До этого, 28 ноября, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что США противостоят России десятки лет, однако боятся выходить на прямую конфронтацию с Российской Федерацией.

8 ноября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ и США продолжают точечно взаимодействовать в тех сферах, где это важно, Москва всё так же открыта к диалогу. Она добавила, что точечные контакты по линии ведомств РФ и структур США сохраняются и не связаны с понятием полноформатных отношений.

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