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РФ указала США на необходимость возврата визового обслуживания россиян

Рябков: Москва на всех уровнях указывает Вашингтону на необходимость возврата визового обслуживания
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Фото: ТАСС/Мудрац Александра
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Москва на всех уровнях указывает Вашингтону на необходимость полноценного возврата визового обслуживания граждан РФ. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«На всех уровнях поднимаем перед американской стороной вопрос о необходимости возвращения к нормальности в консульско-визовых отношениях, включая возобновление полноценного визового обслуживания российских граждан на территории нашей страны», — сказал он.

Дипломат напомнил, что визовое обслуживание «под надуманными предлогами» было прекращено в мае 2021 года. По его словам, какое-то время Вашингтон ссылался на нехватку персонала на консульском участке.

«Сейчас вакансии на этом участке в посольстве в Москве, как я понимаю, существовавшее какое-то время назад, заполнены, ссылаться на это нет возможности, но нормализации не происходит», — добавил Рябков.

Ранее, 28 ноября, замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что Россия допускает проведение очередного раунда консультаций с США по визовым вопросам. По словам дипломата, российские и американские власти осуществляют контакты по вопросам визовой политики на уровне директоров департаментов МИДа и Госдепа.

Штатный режим: США выдали россиянам 26 тыс. турвиз
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Тогда же временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд сообщила, что американские власти рассматривают возможность переместить пункт выдачи иммиграционных виз гражданам РФ из Польши, где сейчас обрабатываются запросы на данную категорию виз, в более доступную точку. Она также добавила, что для получения неиммиграционных виз жители РФ могут обращаться в посольства США в любой стране.

16 ноября посольство США в Москве рассказало «Известиям», что за первые девять месяцев 2022 года туристические визы получили 26 тыс. россиян, благодаря чему РФ вошла в тройку лидеров в Европе после Турции и Румынии.

Также американская дипмиссия рассказала, что США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению состава и полноценного функционирования посольства.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы.

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