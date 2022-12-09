Дистанционное обучение ввели в 28 школах в Новосибирской области

В 52 классах 28 школ Новосибирской области ввели дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Также в регионе закрыли 138 групп в 89 детских садах.

По словам главного инфекциониста Новосибирской области Ларисы Поздняковой, в регионе отмечается значительный рост заболеваемости. Среди положительных проб на грипп почти 90% — это вирус A (H1N1). Об этом пишет VN.ru.

За минувшую неделю в Новосибирской области зарегистрировали почти 26 тыс. случаев ОРВИ, у 34 человек подтвердили грипп. Вакцинацию от гриппа прошел 51% жителей региона.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области за неделю зарегистрировали 46,3 тыс. случаев ОРВИ, также выявлено 628 случаев внебольничной пневмонии.