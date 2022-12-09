Песков: Путин говорил о том, что Киев тянет время и не хочет исполнять Минские соглашения

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 декабря прокомментировал слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать киевскому режиму время на подготовку к противостоянию с Россией.

Он заявил, что верит словам президента РФ Владимира Путина, заявлявшего о том, что Киев тянет время и не хочет их исполнять.

«Я верю в искренность и мудрость президента РФ Владимира Путина, который с самого начала говорил, что Украина тянет время, что Украина не хочет выполнять минские обязательства, и он призывал все страны подтвердить свои подписи действиями. Но всё мурыжили. Это имеет последствия сейчас», — сказал он в эфире «Первого канала».

Песков добавил, что участники Минских соглашений не прислушивались к словам российского лидера.

Ранее, 7 декабря, Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать время Украине, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее. Она обратила внимание на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Берлин и весь Запад не собирался выполнять Минские соглашения, накачивал киевский режим оружием и игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по России.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что слова Меркель доказывают ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу.

Киев начал военные действия против Донбасса с 2014 года. Тогда же были подписаны Минские соглашения, предусматривавшие, в частности, прекращение огня. В 2015 году был принят комплекс мер по их выполнению.

22 февраля 2022 года Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности. Спустя два дня РФ начала спецоперацию по защите Донбасса.

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