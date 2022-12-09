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Рябков заявил о намерениях США спровоцировать дефолт в России

Замглавы МИД Рябков: США хотят истощить запасы валюты в России и спровоцировать дефолт в стране
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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США хотят истощить запасы валюты в России и спровоцировать дефолт, чтобы разрушить российскую экономику. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

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По его словам, Вашингтон не только рейдерски захватил размещенную в банках США часть российских валютных резервов, но и требуют, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, тем самым не скрывая цели истощить запасы валюты в РФ.

«Перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматриваются как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение нашей экономики», — сказал Рябков.

Замглавы МИД добавил, что на фоне растущей в Америке инфляции меры, принятые в России для стабилизации рубля, выводят Белый дом из себя. При этом, подчеркнул он, США не отменят антироссийские санкции вне зависимости от того, как дальше будут развиваться события.

«Ясно, что США, где сложился межпартийный антироссийский консенсус, санкции не отменят. По сути наряду с контролем над глобальными СМИ санкции остаются одним из немногих пока еще работающих рычагов давления на внешний мир, способным создавать нам определенные неудобства, но неспособные повлиять на наш курс», — указал Рябков.

Накануне дипломат рассказал о вероятности разрыва дипотношений России и США. При этом в Москве, как отметил он, не хотели бы такого развития. По его словам, каналы коммуникации между странами востребованы, и они нужны в том числе для обсуждения судеб российских граждан в американских тюрьмах.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне спецоперации по защите Донбасса, которая проводится РФ с 24 февраля. Москва в свою очередь неоднократно заявляла о саморазрушительных последствиях санкций. Так, 12 мая президент РФ Владимир Путин указывал на то, что авторы антироссийских мер руководствуются близорукими раздутыми политическими амбициями и бьют по народам Европы и США.

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