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Дипломат Буякевич: слова Меркель о Минских соглашениях показали позицию Запада по Украине

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Слова бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны, чтобы дать Киеву время стать сильнее, объясняет позицию Запада в украинском конфликте. Такое мнение высказал заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

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По его словам, теперь становится понятным заявление президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера о несерьезности призывов к прекращению огня на Украине. Также объясняется, почему преступления украинских вооруженных формирований против мирного населения не встретили осуждения на Западе.

Буякевич пришел к выводу, что Запад не заинтересован в урегулировании ситуации на Украине, которое бы учитывало интересы безопасности и мирного развития государств региона.

Ранее, 7 декабря, Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, которое Киев использовал, чтобы стать сильнее. Она указала на отличие Украины 2014–2015 годов от современной.

Комментируя эти слова экс-канцлера, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Берлин и весь Запад не собирался выполнять Минские соглашения, накачивал киевский режим оружием и игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине. Всё это, по ее словам, делалось для нанесения решающего удара по России.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что слова Меркель доказывают ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года. Тогда же были подписаны Минские соглашения, предусматривавшие, в частности, прекращение огня. В 2015 году был принят комплекс мер по их выполнению.

22 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности. Спустя два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

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