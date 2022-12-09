Один человек погиб в ДТП с тремя грузовиками в Свердловской области
Три грузовика столкнулись на трассе Тюмень — Екатеринбург в Свердловской области. Смертельные травмы получил один водитель.
Авария произошла 8 декабря. 38-летний водитель автомобиля Freightliner отвлекся от управления и допустил выезд на встречную полосу. В результате он допустил столкновение с грузовиком Iveco и по касательной задел грузовик MAN. Об этом сообщает портал «Наш город».
В результате аварии погиб 64-летний водитель Iveco, который перевозил сахар из Екатеринбурга в Сургут. По факту ДТП проводится проверка.
Днем ранее сообщалось о ДТП на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области. В результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека.