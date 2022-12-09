Пожар произошел около станции метро «Владыкино» в Москве

Пожар возник рядом со станцией метро «Владыкино» в Москве. Информация об этом 9 декабря поступила «Известиям».

По словам источника, горит здание по адресу Станционная улица, строение 8. «Пожар возник в административном здании, площадь пожара уточняется», — отметил он.

В ГУ МЧС по столице добавили, что информации по пострадавшим нет.

Ранее, 9 декабря, пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, пристройке к основному зданию «Мега Химки». Здание выгорело полностью.

На данный момент открытое горение ликвидировано. Погиб охранник гипермаркета.