Более 2 тыс. человек остались без воды в Астраханской области
В селе Тумак Володарского района Астраханской области более 2 тыс. человек остались без воды. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Отключение связано с аварией на водопроводном коллекторе, которая произошла 8 декабря. В результате без воды остались 2327 человек — 846 домов и шесть социально значимых объектов.
Отмечается, что восстановительные работы будут выполнены 9 декабря.
Ранее, 24 ноября, в Кировском районе Санкт-Петербурга произошла коммунальная авария. В результате без отопления остались жители 99 домов.