Представлено обновленное семейство Mazda 6

Компания Mazda Motor представила в Японии обновленное семейство модели Mazda 6, а также показала спецсерию машины, приуроченную к 20-летию с момента выхода «шестерки» первого поколения. Об этом 9 декабря сообщил портал Drom.

Обновленное семейство автомобилей получило модернизированный турбодизель Skyactiv-D 2.2. За счет новой прошивки блока управления двигателем, мощность мотора повысилась на 10 л.с., до 200 л. с. Параллельно с этим конструкторы перенастроили педаль акселератора, она стала более информативной. Помимо этого, были изменены характеристики усилителя рулевого управления.

В комплекс помощи водителю добавили функции автоматического движения в пробках и на автомагистралях. В комплектации Mazda 6 появилась беспроводная подзарядка смартфонов, а для дорогой комплектации L, которая предназначена для японского рынка, сиденья начали отделывать кожей наппа.

Что касается юбилейной комплектации Mazda 6 20th Anniversary Edition, то она сделана на базе версии XD L и имеет дополнительные стилевые особенности. В частности, сетка решетки радиатора выполнена серебристой, а на передних крыльях используются шильдики с названием исполнения. В салоне в подголовниках передних сидений также имеется тиснение в виде надписи 20th Anniversary.

Цены на обновленную Mazda 6 в Японии варьируются в диапазоне от 2 962 300 до 4 739 900 иен (примерно от 1 350 000 до 2 150 000 рублей). Старт продаж назначен на весну 2023 года.

Mazda 6 впервые появилась в 2012 году. Машина предлагается в кузовах седан и универсал. Для России модель с кузовом седан собирали на заводе Mazda Sollers во Владивостоке, однако в связи с антироссийскими санкциями в ноябре 2022 года марка полностью вышла из этого проекта и ушла из российского рынка.

6 декабря российские дилеры стали принимать заказы на поставки новой модели кроссовера Mazda — CX-60. Цены на машину варьируются в РФ от 4 000 000 рублей до 5 640 000 рублей. Модель CX-60 является первым подзаряжаемым гибридом марки с возможностью подзарядки батарей от внешних источников питания PHEV. Прежде компания таких машин не выпускала. Специалисты напомнили, что Mazda CX-60 впервые появилась в Европе летом 2022 года.