Эксперт заявил об устойчивости российского нефтегазового комплекса

Нефтегазовый комплекс РФ работает устойчиво несмотря на антироссийские санкции, заявил президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль. Об этом он сообщил 9 декабря во время обсуждения ценового потолка и эмбарго на российский энергоресурс в пресс-центре МИЦ «Известия».

«Нефтегазовый комплекс устойчив и решает все проблемы, которые есть», — сказал он

Эксперт подчеркнул, что установление западными странами ограничения стоимости нефти из РФ идет против существующих порядков на рынке. «Попираются любые нормативные акты, международные законы», — отметил эксперт.

При этом Шмаль добавил, что потолок в $60 за баррель российской стороне «не страшен». «Цифра, которая есть — $60 за баррель — нам не страшна. Трагедии не произойдет», — подчеркнул он.

В то же время руководитель Центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко выразил мнение, что России следует создавая свою систему координации. Говоря об экспорте энергоносителей, он уточнил, что необходимо выстроить собственные механизмы, собственные площадки.

Также, по его словам, на мировом рынке будут расти цена на нефть и нефтепродукты, однако РФ «спокойно переживет этот период».

В начале сентября сообщалось, что главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С 5 декабря вступили в силу эмбарго на поставляемую морем российскую нефть в Евросоюз, а также запрет на перевозку и страхование нефти стоимостью выше $60 за баррель среди стран G7, ЕС и Австралии.

Министр финансов России Антон Силуанов 8 декабря заявил, что введение странами Запада потолка цен на российскую нефть — нерыночная мера, и Россия готовит на нее ответную реакцию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 декабря назвал введение потолка цен на нефть абсурдным шагом. Экспертное обсуждение ответа России на него близится к завершению, рассказал он.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоносителей на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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