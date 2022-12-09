Почти 100 человек отравились угарным газом в Татарстане в 2022 году

Почти 100 человек отравились угарным газом на территории Татарстана а 2022 году. Восемь человек погибли.

Один из последних случаев отравления выявлен в поселке Юдино. В доме на улице Гаванской пострадал 14-летний подросток. Мальчику не потребовалась госпитализация, пишет ИА «Татар-информ». Прокуратура организовала проверку по факту происшествия.

В МЧС также сообщили, что из-за неправильного использования газового оборудования в республике с 2019 года произошло 95 пожаров и 18 взрывов. Погибли 16 человек, в том числе трое детей. Травмы получили 36 человек, в том числе четверо детей. Об этом пишет InKazan.ru.

6 декабря сообщалось об отравлении пяти человек угарным газом в Калуге. Пострадавшие эвакуированы.