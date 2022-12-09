Лукашенко обвинил Запад в намерении начать войну в Донбассе в 2020 году

Западные страны после событий в Белоруссии хотели начать войну против России в Донбассе в 2020 году. Об этом в пятницу, 9 декабря, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 24».

По словам белорусского лидера, Запад готовился к военным действиям в Донбассе, и Минск обнародует факты планов западных государств по началу войны.

«А в ближайшее время мы обнародуем эти факты, как они (западные страны — ред.) должны были после мятежа 2020 года в Беларуси, если сложится ситуация и выйдут на границу со Смоленской областью, НАТО с войсками захватят у нас власть, начать войну с Россией с Донбасса»,— продолжил он.

Лукашенко отметил, что причиной войны должен был стать якобы захват Россией чужих территорий.

«Оттуда должна была начаться война в 2021-2022 году. Россия сработала на упреждение», — заключил Лукашенко.

Ранее в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что ситуация на Украине является следствием затягивания Западом выполнения Минских соглашений.

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангелы Меркель заявила о том, что Минские соглашения 2014 года были попыткой предоставить Киеву возможность для укрепления оборонного потенциала. В итоге страна стала сильнее за эти годы, подчеркнула политик.

После этого российский сенатор Алексей Пушков отметил, что причиной украинского конфликта стало бездействие коллективного Запада, так как именно он дал Киеву время на подготовку к боевым действиям.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила ФРГ и другие западные государства в осознанных манипуляциях Минскими соглашениями ради того, чтобы нанести опосредованный удар по РФ.

В ноябре стало известно, что экс-президент Украины Петр Порошенко признался пранкерам Лексусу и Вовану, что не собирался выполнять Минские соглашения, а просто хотел оставаться у власти, пытаясь «заморозить конфликт» в Донбассе.

22 февраля президент России Владимир Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности.

Специальная военная операция по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года, продолжается. О начале СВО президент России объявил 24 февраля.

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