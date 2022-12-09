Подробности пожара в автосервисе в Оренбурге рассказали в МЧС

ГУ МЧС по Оренбургской области сообщает подробности крупного пожара в автосервисе на Луговой улице в Оренбурге. Во время возгорания были повреждены один легковой автомобиль и один автобус.

Урал56.Ру со ссылкой на спасательное ведомство пишет, что пожар произошел в административном здании, где расположены автосервис и торговые помещения. На место ЧП пожарные части прибыли через 3 минуты после сигнала. Спустя 4 минуты удалось остановить распространение огня.

При пожаре были повреждены стены, перегородки и перекрытия здания, сгорели вещи и оборудование автосервиса. Погибших нет. Один мужчина обратился за медицинской помощью. Причина случившегося сейчас устанавливается.

Ранее, 9 декабря, сообщалось о крупном пожаре в строительном гипермаркете OBI в подмосковных Химках. В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами. Погиб охранник, который вернулся в торговый центр за машиной.