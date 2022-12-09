Граждан Южной Кореи «сделают моложе»

В Южной Корее отменят использование традиционной системы вычисления возраста, которая делала жителей страны старше относительно международного стандарта. Об этом 9 декабря сообщила газета The Guardian.

Согласно корейской традиции, родившемуся ребенку сразу присваивается возраст одного года, а начисление следующего происходит каждое 1 января. Такая система широко используется в обществе.

При этом в официальном документообороте и юридических процедурах используется международная система, что вызывало неопределенность, так как приписываемый человеку возраст мог быть на один или два года старше реального.

8 декабря национальная ассамблея Республики Корея приняла закон, по которому в официальных документах не будет использоваться подсчет возраста по национальной традиции. Изменения вступят в силу в июне 2023 года.

В КНДР подобная система вычисления возраста была отменена в 1980-х. Похожий принцип продолжает использоваться в быту на Тайване.