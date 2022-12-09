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Бут заявил о шоке в США из-за стремления России быть независимой

Бут заявил, что в США шокированы стремлением России быть независимой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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После развала СССР на Западе многие воспринимают желание России быть независимой державой и развиваться как «шокирующие новости». Об этом вернувшийся на родину российский бизнесмен Виктор Бут, которого освободили из тюрьмы в США в результате обмена заключенными между РФ и Штатами, рассказал RT.

Обмен с сомнениями: как Виктора Бута удалось вернуть на Родину
Российский бизнесмен и американская баскетболистка Бриттни Грайнер были помилованы

«Запад считает, что они нас не добили в 90-м году, когда Советский Союз начал распадаться. И то, что мы сейчас пытаемся, понимаешь, просто, как бы это сказать, жить и как бы никем не быть, понимаешь, рулимыми и ни от кого не зависеть, быть по-настоящему независимой державой и развиваться так, как наш народ это выберет, это, конечно, для них шокирующая такая новость», — сказал он.

Также Бут сообщил, что не встречался с проявлением русофобии в свой адрес в американской тюрьме, сообщает телеканал «360».

8 декабря самолет с отбывавшим наказание в США по обвинению в торговле оружием и поддержке террора Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2, сообщает телеканал «Звезда». Бут вернулся на родину спустя 14 лет и 10 месяцев после ареста американскими спецслужбами.

Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков, передает НСН. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс долго, потому что Вашингтон категорически отказывался включать Бута в систему обмена.

9 декабря Бут выразил благодарность за благородное отношение во время обмена. Однако его жена Алла Бут сказала, что ее муж чувствует себя ужасно: сильное истощение, так как он не спал на протяжении трех дней из-за дороги и эмоциональной составляющей.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что бывшие заключенные помилованы главами государств. Это дает им возможность свободы передвижения по возвращении на родину, паше REGNUM.

В то же время бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США. По его мнению, сделка по обмену не равнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер.

В марте 2008 году в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

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