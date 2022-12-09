Основание дома XVI века постройки обнаружили в Пскове

Каменное основание дома XVI века обнаружили в траншее под газовую трубу на улице Волкова в Пскове.

Археологи изучили развал печи в постройке.

Основание дома было сложено из известняковых плит на валунном основании, пишет Псковская лента новостей. Предполагается, что здание было построено в XVI–XVII века[. В XVIII веке постройка уже прекратила существование. В плане города за 1778 год здание отмечено как разрушенное.

Археологам удалось изучить развал печи, в оформлении которого использованы традиционные псковские элементы декора — дуговые кирпичи и керамические киоты. Также выявлены привозные элементы — полихромные изразцы.

В археологическом центре Псковской области сообщили об обнаружении в постройке турецкой курительной трубки, монеты короля Карла XI и орнаментированной застежки.

Постройка была законсервирована. Газовую трубу проложили без повреждения находки.