Водитель сбил ребенка на санках в Брянской области

В Жуковке в Брянской области водитель легковушки сбил двухлетнего ребенка на санках. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел накануне, 8 декабря, в 17:40 на перекрестке улицы Калинина и Заводского проезда. 43-летний водитель автомобиля Renault наехал на двухлетнего мальчика, которого мама везла на санках, на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ребенок получил закрытый перелом большой берцовой кости. Он был госпитализирован.

Правоохранители установили, что водитель был пьян.

4 декабря в Забайкальском крае 65-летний водитель допустил выезд на пути на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения с поездом автомобилист и его 61-летняя пассажирка погибли.