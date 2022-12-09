Норвежский суд оправдал управлявшего дроном в Киркенесе россиянина

Суд города Тромсе принял решение выпустить из-под стражи россиянина, обвиненного в незаконном управлении беспилотником в Киркенесе на северо-востоке Норвегии. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщила телерадиокомпания NRK.

«Гражданин России освобожден по решению суда Нур-Трумс-ог-Сенья после того, как его задержали в октябре на КПП (контрольно-пропускном пункте. — Ред.) «Стурскуг». <...> У обвинения не было доказательств того, что мужчина мог находиться в Норвегии с целью шпионажа или разведки», — говорится в материале.

Россиянин был приговорен к 120 суткам заключения после того, как его задержали за съемку на территории Норвегии с беспилотника. Сам он пояснил, что находился в королевстве в командировке и вел съемку по поручению работодателя. По его словам, он не мог представить, что съемки с любительского дрона будут расценены как незаконные действия в Норвегии.

Снимки были сделаны 13 октября, спустя два дня мужчину задержали, и с тех пор он находился под стражей.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что в Норвегии задержали россиянина за управление дроном на Шпицбергене. Ему предъявили обвинение в нарушении закона о санкциях. Имевшиеся у него дроны и электронные устройства изъяли для проверки.

За несколько дней до этого суд в норвежской провинции Нурланн отправил под арест троих мужчин и одну женщину из России. Четверо россиян были задержаны 11 октября после досмотра их автомобиля с российскими номерами. У них обнаружили фотооборудование и снимки объектов, на которые распространен запрет на фотографирование.

Как отмечали в том же месяце в полиции Норвегии, за четыре дня на территории королевства были задержаны семеро граждан России, которые управляли беспилотниками.