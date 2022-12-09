Сбой произошел в работе приложения «Сбербанк онлайн»

Сбой возник в работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн», клиенты испытывают трудности при входе в сервис. Это следует 9 декабря из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По состоянию на 13:30 мск 85% столкнувшихся с проблемой пользователей сообщили о невозможности войти в мобильный банк. На сбои в работе приложения пожаловались 12% пользователей.

При попытке войти в приложение ряд пользователей получили сообщения, что работа сервиса будет доступна в течение получаса.

В пресс-службе Сбербанка прокомментировали ситуацию, отметив, что в настоящее время мобильное приложение и другие системы организации работают штатно.

«В связи с затруднениями на стороне банков-партнеров у некоторых клиентов могут быть ограничены переводы в другие банки», — отметили в Сбере.

В октябре, клиенты сервисов Сбербанка, находящиеся в настоящее время в Армении, Узбекистане и Казахстане, пожаловались на неполадки с сервисами финансовой организации.

В пресс-службе банка в беседе с «Известиями» подтвердили наличие технических проблем из-за работ на сервере.

До этого масштабный сбой в работе сервисов «Сбера» был зафиксирован в июле. Пользователи не могли авторизоваться в системе.