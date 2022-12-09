Свыше 600 объектов культурного наследия обследовали в Приангарье

Больше 600 выявленных объектов культурного наследия обследовали на территории Иркутской области в 2022 году. Результаты историко-культурной экспертизы выносят на общественные обсуждения.

Документация предоставлена в Центр по сохранению историко-культурного наследия и Службу по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia. Заключения экспертиз обсуждают представители общественности.

«В декабре мы проведем еще одно такое обсуждение. В них принимают участие представители профессиональных сообществ, местных администраций, религиозных конфессий, представители общественной палаты региона. По результатам обсуждений при необходимости повторно выезжаем на места, осматриваем объекты и вновь выносим их на обсуждение», — сообщил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов.

Объекты, получившие положительное заключение, включат в реестр памятников истории и культуры народов РФ. Остальные будут лишены охранного статуса. На текущий момент положительное заключение получило 69% зданий.

Всего в Иркутской области находятся 4,4 тыс. выявленных объектов культурного наследия.