Самолет с Грайнер приземлился в Техасе

Самолет с американской баскетболисткой Бриттни Грайнер, освобожденной в рамках обмена с Россией, приземлился в Техасе. Об этом сообщает в пятницу, 9 декабря, CNN.

Уточняется, что самолет совершил посадку в аэропорту в городе Сан-Антонио утром в пятницу по местному времени.

CNN приводит в публикации слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который сообщил, что первой остановкой Грайнер на территории страны, скорее всего, станет лечебное учреждение. По его словам, также возможно участие Грайнер в программе Министерства обороны, известной как PISA (деятельность по поддержке после изоляции).

Накануне состоялся обмен осужденной в России за контрабанду наркотиков Грайнер на отбывавшего срок в США россиянина Виктора Бута.

Процедура прошла в аэропорту Абу-Даби (ОАЭ). В тот же день самолет с Виктором Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Представители авиационных служб отметили, что прибывший сможет вернуться домой, как только пройдет ряд необходимых процедур. Сам Бут признался, что для него освобождение стало неожиданностью: заключенному не сообщили заранее о предстоящем обмене, он даже не успел ни с кем попрощаться в тюрьме.

Бут поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению. В разговоре с «Известиями» россиянин выразил особую благодарность правительству, а также самым близким женщинам — супруге и матери.

9 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что обмен Бута на Грайнер не означает улучшение отношений Москвы и Вашингтона. Он добавил, что обменом занимались «специальные службы двух стран».

Предприниматель Виктор Бут отбыл в американской тюрьме половину 25-летнего срока по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали Вашингтону. В этом году мать Виктора обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына на родину.

Двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу в составе сборной США Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале. У девушки обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении спортсменки возбудили уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Баскетболистка 7 июля полностью признала свою вину, заявив, что у нее не было умысла совершить преступление. В конце лета Грайнер приговорили к девяти годам колонии.