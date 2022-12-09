В Стамбуле началась встреча РФ и США по «вопросам-раздражителям»

Встреча российской и американской сторон проходит сегодня в Стамбуле для того, чтобы обсудить «вопросы-раздражители», сообщает 9 декабря ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«Сегодня в Стамбуле проходит встреча дипломатов РФ и США. Они там обсуждают раздражители. А что такое раздражители? Это визовые проблемы, это размены дипсостава на дипсостав на заезд, обсуждается, как должны или не должны функционировать загранучреждения и так далее», — отмечает агентство.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о СВО было принято после обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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