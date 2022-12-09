Во Франции презервативы станут бесплатными для граждан от 18 до 25 лет

Во Франции с 2023 года для всех граждан от 18 до 25 лет презервативы в аптеках станут бесплатными. Об этом 9 декабря заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Заболевания, передающиеся половым путем, среди молодежи растут. Вот почему мы начинаем маленькую революцию в профилактике», — объяснил французский лидер в своем Twitter.

По его словам, такое решение дополнит уже действующие меры поддержки во Франции — бесплатные препараты для экстренной контрацепции для всех женщин в аптеках и бесплатное обследование на заболевания, передающиеся половым путем, кроме ВИЧ, для граждан моложе 26 лет.

Говоря о половом воспитании молодежи, Макрон признал, что страна «не очень хорошо разбирается в этом вопросе», однако он призвал учителей уделять больше внимания этой теме.

В марте в Минпромторге России заявили, что, несмотря на все санкционные меры Запада, риск появления дефицита контрацептивов в стране не ожидается. В ведомстве уточнили, что в РФ производят около седьмой части контрацептивов на Армавирском заводе резиновых изделий, на заводе «Эластомер» в Московской области и на заводе «Бергус» во Владимирской области. Ежегодный объем в среднем достигает 100 млн штук, а из-за рубежа импортируют еще до 600 млн.