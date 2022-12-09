В Орле пресекли распространение крупной партии наркотиков

Правоохранители в Орле пресекли распространение крупной партии метадона. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МВД.

Полицейский задержали в дачном массиве в Железнодорожном районе города двоих иностранцев 1999 и 2001 года рождения. У одного из них нашли и изъяли 85 полимерных свертков, у другого — 79. Исследование показало, что в свертках был синтетический наркотик метадон. Общий вес составил 68,04 г. Было установлено, что мужчины планировали распространять его с помощью тайников-закладок.

Подозреваемые были задержаны, решается вопрос о мере пресечения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере»). Ведется следствие.

До этого, 25 октября, сообщалось, что сотрудники береговой охраны США захватили в сентябре 30-метровую подводную лодку с кокаином. На ее борту обнаружили 5,5 т наркотика. По подозрению в контрабанде наркотиков задержаны четверо подозреваемых. Изъятый кокаин оценили в $165 млн.