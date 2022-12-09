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Лидеры ЕАЭС одобрили начало переговоров с ОАЭ о зоне свободной торговли

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Фото: ТАСС/Zuma/Artur Widak
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Руководители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) утвердили 15 документов по итогам саммита в Бишкеке. Как сообщается 9 декабря на сайте Кремля, среди них — решение о начале переговоров с Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) о заключении соглашения о свободной торговле.

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Также определены основные направления международной деятельности Евразийского экономического союза на 2023 год, утвержден бюджет объединения на следующий год.

Кроме того, дано поручение в рамках вопроса «Об источниках и механизмах финансирования промышленных кооперационных проектов в рамках Евразийского экономического союза».

Как ранее в пятницу отметил лава Киргизии Садыр Жапаров, заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) впервые за последние годы проходит в очном формате, который более эффективен и продуктивен. Жапаров также заявил, что саммит лидеров ЕАЭС (Евразийского экономического союза) проходит в условиях «экономической турбулентности и постпандемийной» ситуации. Предыдущая встреча состоялась под председательством Киргизии 27 мая по видеосвязи

В проходящем саммите в Бишкеке принимают участие президенты России Владимир Путин, Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Встреча проходит в государственной резиденции «Ала-Арча» («Пестрый можжевельник»), расположенной в прилегающем к Бишкеку селе Чон-Арык, в предгорьях хребта Ала-Тоо.

В частности, белорусскому лидеру пришлось прийти к резиденции пешком. Как пожаловался президент Белоруссии своему киргизскому коллеге, это произошло из-за западного автопрома, так как «Мерседесы слабые, не заводятся».

В состав ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Договор о союзе вступил в силу 1 января 2015 года. В 2018 году статус государства-наблюдателя получила Молдавия, в 2020-м — Узбекистан и Куба.

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