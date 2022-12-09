В пяти районах Санкт-Петербурга появятся дополнительные елочные базары. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета имущественных отношений.

Так, базары обустроят в Красногвардейском, Красносельском, Невском, Московском и Фрунзенском районах. Они будут работать с 20 по 31 декабря.

Как отмечается в материале, в городе завершились торги в отношении земельных участков, где будут размещаться сезонные объекты. Всего прошло девять аукционов.

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