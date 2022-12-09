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Дорогу Бирск – Сатка реконструировали в Башкирии

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В Башкирии открыли движение по участку дороги Бирск – Тастуба – Сатка в Караидельском и Дуванском районах. Рабочие привели в порядок более 20 км дорожного полотна. Ремонтом занимался подрядчик «Дортрансстрой», который и до этого приводил в порядок трассу.

На участке смонтировали барьерное ограждение длиной 15,4 км, установили более 100 дорожных знаков, нанесли горизонтальную дорожную разметку, построили три арочных моста, отремонтировали мост через реку Картья. У дороги также появился скотопрогон и ограждения для животных.

Как пишет ИА «МедиаКорСеть», реконструкция этой дороги широко обсуждалась общественностью после того, как в соцсетях появилось видео о глубоких трещинах на проезжей части. Они были настолько глубокими, что туда по пояс помещался взрослый человек.

Тогда появление этих трещин объяснили особенностями грунта. В республиканском минтрансе говорили, что дорога не сдана, говорить о гарантийном случае рано.

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