Жителям Петербурга пообещали усиление ветра и метель на следующей неделе

В начале следующей недели жителей Санкт-Петербурга ожидает усиление ветра и метель. Об этом в пятницу, 9 декабря, рассказал главный синоптик городского гидрометцентра Александр Колесов.

По словам специалиста, в Северную столицу придет циклон, который образуется над Средиземным морем.

«Днем 12 декабря над Ленинградской областью и в Петербурге начнется усиление северо-восточного ветра. Его скорость в порывах будет достигать 15–18 метров в секунду, в прибрежных районах до 20–22 м/с», — написал он в своем Telegram-канале.

Как уточняет 78.ru, осадки подойдут к городу во второй половине понедельника и сохранятся в ночь на вторник. Также прогнозируется метель и снежные заносы. Ожидается, что в городе выпадет до 10–15 см снега. Температура воздуха при этом составит от –6 до –11 градусов.

При этом на предстоящих выходных 10 и 11 декабря, по словам Колесова, будет «затишье перед бурей».

«Получается, что в выходные дни отличная погода по всей нашей территории», — рассказал синоптик.

Оба дня пройдут без осадков и ветра, может выйти солнце. Температура ожидается до –9 градусов, пишет ИА FlashNord.

Ранее Гидрометцентр России объявил в Москве и области «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Режим будет действовать до 11:00 субботы.

6 декабря о предстоящем снегопаде москвичей также предупреждал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.