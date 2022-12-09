В S7 Airlines назвали причину сбоя в онлайн-регистрации на рейсы

Из-за обновления новой системы бронирования ORS были отмечены сбои в онлайн-регистрации на рейсы S7 Airlines, а также увеличено время регистрации в аэропортах. Об этом 9 декабря сообщили «Известиям» в авиакомпании.

Специалисты работают над устранением возникшей ошибки. В настоящее время доступна онлайн-регистрация на самолеты с вылетом из Москвы.

«S7 Airlines приносит путешественникам извинения за неудобства», — отметил авиаперевозчик.

Уточняется, что авиакомпания продлит регистрацию, чтобы все пассажиры успели зарегистрироваться на рейсы. При необходимости будут переоформлены билеты S7 Airlines без доплат.

Ранее, 1 ноября, Минтранс сообщил, что все 53 авиакомпании РФ полностью перешли на российские автоматизированные системы оформления воздушных перевозок. Как рассказали в ведомстве «Известиям», теперь отечественные авиакомпании не зависят от решений и угрозы одностороннего прекращения обслуживания со стороны заграничных провайдеров.

Авиакомпании выбирали из двух российских систем — «Леонардо» (разработчик АО «Сирена Трэвел» в партнерстве с «Ростех») и ТАИС (АО «ОРС»). Так, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» перешли на «Леонардо», а S7 Airlines — на систему OPC.