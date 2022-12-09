Нижегородку приговорили к 60 часам работ за избиение ребенка-аутиста

В Нижнем Новгороде продавщицу мороженого приговорили к 60 часам обязательных работ за избиение ребенка-аутиста. Инцидент произошел в августе этого года на Нижневолжской набережной.

Женщина набросилась на мальчика из-за того, что он купался в фонтане. Она посчитала, что ребенок ведет себя необычно.

По факту случившегося составили протокол о побоях.

История вызвала широкий общественный резонанс. Тогда ситуацию прокомментировал глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Он назвал произошедшее вопиющим случаем.

Первое заседание должно было пройти 23 ноября, но женщина на него не явилась, уточняет ИА «НьюсНН».