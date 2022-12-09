В Крыму отменили особый противопожарный режим

В Крыму отменен особый противопожарный режим, действовавший на территории республики с мая. Об этом в пятницу, 9 декабря, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Особый противопожарный режим на территории Республики Крым отменен с 00 часов 00 минут 9 декабря 2022 года», — рассказал руководитель крымского МЧС Сергей Садаклиев.

Он отметил, что сейчас высокие классы пожарной опасности в регионе не прогнозируются. В Крыму установились благоприятные погодные условия, обстановка стабилизировалась.

Особый противопожарный режим был введен 20 мая.

Ранее, 31 октября, пожароопасный сезон завершился в Амурской области. Всего с начала сезона в области произошло 528 природных пожаров. Огонь прошел площадь 260,5 тыс. га.