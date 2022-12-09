СКР: причиной пожара в подмосковном ТЦ «Мега Химки» стали сварочные работы в помещении

Причиной пожара, который произошел в пятницу, 9 декабря, в здании строительного гипермаркета OBI в торговом центре «Мега Химки», по версии ГСУ СК РФ по Московской области, стали сварочные работы, не отвечающие требованиям безопасности.

По данным следствия, эти действия привели к возгоранию гипермаркета площадью свыше 17 тыс. кв. м.

«По уточненным данным, площадь торгового центра, в котором произошло возгорание, 17 тыс. кв. м, а охваченный огнем участок составляет порядка 7 тыс. кв. м», — говорится в сообщении следователей в Telegram-канале.

Возгорание произошло ранее в пятницу. Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. В результате ЧП погиб охранник из-за падения на него конструкции здания.

Строительный гипермаркет OBI является пристройкой к основному зданию «Мега Химки», произошло обрушение кровли на площади в 5 тыс. кв. м.

Подразделения МЧС запросили авиацию для тушения возгорания. Открытое горение ликвидировано.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщалось, что последняя проверка в OBI в Химках, организованная в ноябре 2021 года, выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром.

Ущерб от пожара в гипермаркете OBI может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей.