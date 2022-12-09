Позиция экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях очень хорошо демонстрирует позицию западных стран в вопросе конфликта на Украине, заявил 8 декабря зампостпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич, его слова приводятся на сайте российской дипмиссии.

«Примечательное интервью дала на днях германскому изданию [Die] Zeit бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, непосредственный участник выработки минских договоренностей по урегулированию в Донбассе. Она призналась, что на деле способствовала заключению Минских соглашений с целью дать киевскому режиму время, «чтобы стать сильнее», — отметил он.

Буякевич добавил, что слова Меркель объясняют отсутствие реакции европейских стран на военные преступления властей Украины. Он также резюмировал то, что страны Запада не планируют урегулировать украинский конфликт дипломатическими методами.

Ранее, 7 декабря, бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что Минские соглашения подписывались для того, чтобы дать Украине время и помочь ей стать сильнее. Она отметила, что все страны — участницы минских договоренностей понимали, что конфликт на Украине был всего лишь приостановлен, а сама проблема при этом — не решена.

Комментируя эти слова экс-канцлера, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова констатировала, что Берлин и весь Запад не собирался выполнять Минские соглашения, накачивал киевский режим оружием и игнорировал все преступления, которые совершались киевским режимом в Донбассе и на Украине, ради решающего удара по России.

24 ноября Меркель в интервью Der Spiegel заявила, что, перед тем как покинуть свой пост, она пыталась наладить устойчивый диалог между европейскими политиками и президентом России Владимиром Путиным. Политик подчеркнула, что ее дипломатические усилия были обусловлены напряжением между Киевом и Москвой, нараставшим из-за подрыва Минских соглашений. Тем не менее добиться желаемого результата не удалось — этот провал политик объяснила внешними препятствиями и собственным бессилием на закате карьеры.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, отметил, что слова Меркель доказывают ответственность западного альянса за переход украинского кризиса в военную фазу.

1 октября депутат бундестага Сара Вагенкнехт указала на то, что отказ Киева от членства в НАТО и выполнение Минских соглашений, вероятно, могли бы предотвратить развитие российско-украинской конфронтации еще на ранних этапах.

Минское соглашение — документ, подписанный в 2014 году в белорусской столице. Он, в частности, предусматривал прекращение огня в Донбассе.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение о ее проведении было принято по причине обострения обстановки в ЛНР и ДНР на фоне обстрелов со стороны ВСУ, а также для защиты России на фоне продвижения НАТО и милитаризации Украины.

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