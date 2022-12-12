Риск на год

Уходящий год выдался для финансовых рынков непростым. Особой тяжестью на динамику акций легли две угрозы: эскалация военных конфликтов и высокая инфляция вкупе с замедлением экономического роста.

В конце 2021 года я рассматривал инвестиции в сырьевые рынки в качестве целесообразной стратегии, и этот сектор действительно в целом выглядел в этом году лучше широкого рынка. Теперь постараемся заглянуть в следующий год, как бы это ни было сложно, и выделить основные угрозы и секторы, которые могут выглядеть лучше в сложившихся условиях.

Девальвация рубля. На первом месте для российского инвестора на следующий год должен стоять риск падения курса национальной валюты. Импорт постепенно восстанавливается, а западные страны предпринимают всё возможное для ограничения экспортной выручки российских компаний.

По оценке ЦБ, в октябре у банков были проблемы с валютной ликвидностью: дефицит «образовался за счет одновременного увеличения спроса на валютную ликвидность и снижения предложения валюты на фоне опасения расширения санкций». Из-за этих рисков банки не могут держать крупные суммы в «токсичной» валюте. В этот раз ситуация постепенно нормализовалась благодаря поступлению экспортной выручки.

Новые ограничения для российских сырьевых экспортеров вместе с падением цен на фоне замедления экономического роста в развитых странах могут создать весьма непростые условия для рубля.

Рецессия в США. Можно сказать, что на американском рынке акций уже учитывается в цене достаточно высокая вероятность рецессии. По последним опросам, в среднем инвестбанки оценивают ее в следующие 12 месяцев в 65%.

Последние данные по инфляции дали надежду рынку на более мягкую монетарную политику ФРС, но эта надежда выглядит явно преждевременной. Да, на инфляционном фронте ослабевает давление со стороны нарушенных цепочек поставок в постпандемийный период. При этом остается энергетический кризис, основанный не только на срывах из-за геополитики, но и на необдуманной политике быстрого перехода на чистую энергетику.

ФРС выглядит решительно в своей борьбе с инфляцией. Прогнозы по росту ключевой ставки на 2023 год продолжают ухудшаться. Инвестбанки уже не так уверены в переходе к циклу смягчения монетарной политики во второй половине 2023-го. Это создает предпосылки даже для более глубокой рецессии, чем сейчас закладывают в цены акций.

Кризис ликвидности. В момент, когда обанкротилась вторая по величине криптовалютная биржа FTX и, соответственно, усиливается кризис доверия, нельзя не упомянуть о возможной цепной реакции. Другие участники крипторынка, такие как лидер индустрии Binance, понимают угрозу и уже создают фонд поддержки для тех, кому не хватает ликвидности. Нельзя забывать, что на финансовых рынках всё взаимосвязано. Поэтому крах крипторынка может волнами отразиться и на более широкой аудитории. К тому же в Китае остается проблемным долговой кризис в строительном секторе. Недавно китайское правительство наконец объявило план помощи рынку недвижимости из 16 пунктов.

Вопрос в том, не поздно ли они спохватились. Долги китайских девелоперов оцениваются до $2 трлн. Многие из них столкнулись с угрозой дефолта в связи с падением спроса на жилье. Ранее МВФ уже предупреждал об угрозе мирового финансового кризиса из-за проблем китайских застройщиков, если правительству КНР не удастся купировать проблему.

Внешние коллизии. Риски дальнейшей эскалации в геополитической плоскости нельзя полностью исключать. В таком случае продолжение мобилизации экономических ресурсов для достижения целей на геополитическом контуре может отодвинуть нормализацию фондового рынка на неопределенный срок.

Сохранение инфляционного давления. Ключевой вопрос для инвесторов в текущей парадигме — как обогнать инфляцию. Рецессия в экономике — само по себе негативное явление. Но если совместить это явление с высокой инфляцией, то получается уже стагфляция. Несмотря на некоторое ослабление опасений перехода энергетического кризиса в продовольственный, этот риск выглядит вполне обоснованным.

Проинфляционный тренд на деглобализацию также сохраняется, несмотря на некоторые попытки американской администрации пересмотреть тарифы в торговых войнах с Китаем. На известной картине «Воины Апокалипсиса» Виктора Васнецова после всадников Болезнь и Война на белом и рыжих конях, соответственно, скачет всадник на вороном коне — Голод. Не хочется быть слишком пессимистичным, но все раздоры и дефицит на энергетическом рынке могут поддерживать инфляцию на товарных рынках и в следующем году.

Из перечисленных наибольшие опасения вызывают риски стагфляции в экономиках развитых стран с накоплением критической массы факторов для девальвации рубля, что несколько сужает выбор активов для российского инвестора.

Вложение в сырьевые рынки всё также остается целесообразной стратегией. Реальные активы, как золото и сырьевые товары, исторически выглядят лучше в условиях стагфляции. Российские сырьевые экспортеры финансово выигрывают от девальвации рубля. Соответственно, оценка их акций будет расти при прочих равных. Можно рассчитывать на сохранение отличной конъюнктуры на энергетических рынках, несмотря на обычно высокую чувствительность энергоресурсов к экономическим циклам.

Автор – управляющий активами «БКС Мир инвестиций»

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