Путин заявил, что цены на газ в Европе более чем в 10 раз выше цен в Евразийском союзе

Путин заявил, что цены на газ в Европе более чем в 10 раз выше цен в Евразийском союзе

2022-12-09 13:16:40

2022-12-09 13:16:40

2022-12-09 13:16:40

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