Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Забайкалье

Тело 60-летнего мужчины обнаружили в сгоревшем доме в Забайкальском крае. Причиной пожара могла стать неисправная плита.

Возгорание произошло поздно вечером 8 декабря в селе Калга Калганского района. По данным МЧС, в ликвидации горения участвовали шесть человек и две единицы техники. Об этом сообщает ИА ChitaMedia.

Пожар ликвидировали в течение 15 минут. Огонь прошел площадь 3 кв. м. Во время проливки дома обнаружено тело 60-летнего мужчины.

Предполагается, что пожар произошел из-за короткого замыкания от неисправной плиты.

В Чувашии вечером 8 декабря произошел пожар в частном доме. Во время тушения погибли три человека.