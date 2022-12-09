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Супруга Виктора Бута назвала его состояние ужасным после обмена

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Алла Бут, жена российского бизнесмена Виктора Бута, который вернулся 8 декабря в Москву из американской тюрьмы в результате обмена заключенными между РФ и США, обеспокоена его состоянием. Она указала на физическое и нервное истощение супруга, отметив, что он нуждается в помощи медиков.

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«Виктор очень истощен и нервно, и физически. Мне больно смотреть на него. По сравнению с тем, как он выглядел три года назад, когда мы с дочерью ездили в США и месяц жили в городке Мэрион, посещая Виктора в тюрьме, сейчас он выглядит совершенно иначе. Мы ведь эти три года общались только по телефону, не видя друг друга», — сообщила она «РИА Новости» 9 декабря.

Алла Бут сказала, что «три года назад он был бодр, насколько это позволяли условия тюрьмы, он держался за счет своего совершенно несгибаемого характера, за счет постоянных занятий йогой».

«До 2019 года мы виделись в предыдущий раз только в 2012 году, и Виктор за семь лет практически не изменился. Но сейчас он выглядит совершенно иначе, чем в 2019 году», — высказалась жена Бута.

8 декабря самолет с отбывавшим наказание в США по обвинению в торговле оружием и поддержке террора Бутом на борту приземлился в московском аэропорту Внуково-2. Бут вернулся на родину спустя 14 лет и 10 месяцев после ареста американскими спецслужбами.

Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, осужденную в России за контрабанду наркотиков. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби. В МИД РФ заявили, что российская сторона вела переговорный процесс долго, потому что Вашингтон категорически отказывался включать Бута в систему обмена.

9 декабря россиянин рассказал, что его главный план на ближайшее время — выспаться.

Также он выразил благодарность за благородное отношение во время обмена.

В то же время бывший глава Белого дома Дональд Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором для США. По его мнению, сделка по обмену не равнозначна и выглядит односторонней, учитывая тяжесть предъявленных в США Буту обвинений и антиамериканскую позицию Грайнер.

В марте 2008 году в Таиланде Бута арестовали по запросу американских властей и через два года экстрадировали в США. В апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил Виктора Бута к 25 годам лишения свободы и денежному штрафу в размере $15 млн за контрабанду оружия и помощь террористическим группировкам. Россиянин свою вину не признал.

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