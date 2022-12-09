Отмену новогодних праздников в школах опровергли власти Ставрополья

Власти муниципальных администраций Ставропольского края опровергли данные об отмене новогодних праздников в школах. Не собираются отменять новогодние утренники и в детских садах региона. Об этом сообщает NewsTracker со ссылкой на администрации двух муниципалитетов.

В редакцию накануне обратилась жительница Ставрополья, которая рассказала, что в гимназии, где учатся ее дети, отменили общешкольную елку для начальных классов. Подобные жалобы появлялись и в чате Telegram-канала губернатора. Об этом, в частности, писали жители Михайловска. Они утверждали, что за проведение праздника в одной из школ предлагают заплатить.

В городской администрации агентство заверили, что ни о какой отмене елок речи не идет, ни в школах, ни в детских садах. Информацию о том, что утренники в школах будут платными, также опровергли.