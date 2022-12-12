Большинство водителей назвали кроссовер самым универсальным авто

Российские водители полагают, что самым универсальным автомобилем для РФ является кроссовер с бензиновым мотором. Такое мнение высказали 6 тыс. российских автомобилистов, принявших участие в опросе «Авито Авто», сообщила 12 декабря пресс-служба компании.

Согласно результатам опроса, наиболее универсальным типом кузова автомобиля, по мнению водителей, стал кроссовер, или внедорожник. Такой автомобиль сочли самым практичным вариантом 31% респондентов. Седан выбрали всего 22% опрошенных.

За кроссовер с бензиновым двигателем мощностью 150–199 л.с. высказались 52% автовладельцев, принявших участие в опросе. Помимо практичного кузова и мотора на бензине он должен иметь автоматическую коробку передач, так посчитали 49% респондентов.

Самым универсальным цветом для авто россияне признали серебристый и черный. За такие цвета проголосовали 26 и 24% опрошенных соответственно. Еще одним популярным вариантом стал белый, его выбрали 21% опрошенных водителей в России, которые проживают в южных регионах РФ.

Что касается предпочтений по двигателю, то большинство опрошенных водителей высказались в пользу бензиновых моторов (52%). Гибридный тип силовой установки выбрали 28% принявших участие в опросе, а на дизельном остановились всего 12%. Наименее универсальными авто респонденты посчитали автомобили с газовыми и электрическими моторами. Каждый из этих вариантов выбрали менее 10% опрошенных.

Среди других обязательных характеристик универсального автомобиля водители назвали экономичность в обслуживании (54%) и вместительный багажник (34%).

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