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Большинство водителей назвали кроссовер самым универсальным авто

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Российские водители полагают, что самым универсальным автомобилем для РФ является кроссовер с бензиновым мотором. Такое мнение высказали 6 тыс. российских автомобилистов, принявших участие в опросе «Авито Авто», сообщила 12 декабря пресс-служба компании.

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Согласно результатам опроса, наиболее универсальным типом кузова автомобиля, по мнению водителей, стал кроссовер, или внедорожник. Такой автомобиль сочли самым практичным вариантом 31% респондентов. Седан выбрали всего 22% опрошенных.

За кроссовер с бензиновым двигателем мощностью 150–199 л.с. высказались 52% автовладельцев, принявших участие в опросе. Помимо практичного кузова и мотора на бензине он должен иметь автоматическую коробку передач, так посчитали 49% респондентов.

Самым универсальным цветом для авто россияне признали серебристый и черный. За такие цвета проголосовали 26 и 24% опрошенных соответственно. Еще одним популярным вариантом стал белый, его выбрали 21% опрошенных водителей в России, которые проживают в южных регионах РФ.

Что касается предпочтений по двигателю, то большинство опрошенных водителей высказались в пользу бензиновых моторов (52%). Гибридный тип силовой установки выбрали 28% принявших участие в опросе, а на дизельном остановились всего 12%. Наименее универсальными авто респонденты посчитали автомобили с газовыми и электрическими моторами. Каждый из этих вариантов выбрали менее 10% опрошенных.

Среди других обязательных характеристик универсального автомобиля водители назвали экономичность в обслуживании (54%) и вместительный багажник (34%).

23 ноября аналитики сайта «Авто.ру» рассказали, что конец мотосезона является самым выгодным временем для покупки мотоцикла с пробегом. По данным компании, в октябре 2021 года объем предложений был на 20% выше, чем перед началом сезона, в мае. В октябре 2022 года предложений по мототехнике было на 71% больше, чем в мае текущего года, и на 16% больше, чем в 2021 году. Сезонность на стоимость мотоциклов не сказывается, так как байки стабильно дорожают. В ноябре 2022 года средняя цена достигла отметки почти 600 тыс. рублей. Это на четверть дороже, чем в начале 2022-го, на треть, чем в ноябре 2021-го, и на 64% дороже, чем в январе 2021 года.

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