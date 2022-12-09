Снегопады прогнозируют в Приморском крае на следующей неделе

Облачность и снегопады ожидаются в Приморском крае на следующей неделе. Погодные условия изменятся в связи с разрушением антициклона.

По данным синоптиков, снег ожидается в большинстве районов Приморья. Также ожидается усиление южного ветра. На дорогах образуется гололедица, пишет ИА PrimaMedia.

В регион придет теплая воздушная масса, в связи с чем ожидается повышение температуры. В начале недели минимальная температура будет составлять –7…–14 градусов, на севере до –20 градусов. На южном побережье ожидается –1…–6 градусов. 14 декабря температурный фон понизится на 6–9 градусов в связи со смещением холодной тропосферной ложбины.

Ранее сообщалось, что мороз до –31 градуса спрогнозировали в Омской области. В регионе образуется гололедица.